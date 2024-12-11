شارك بقتل 6 أشخاص في المسيب.. الإعدام لإرهابي في كربلاء

وذكر المركز الإعلامي لمجلس في بيان ورد لـ نيوز، أن "الارهابي شارك بعملية أرهابية استهدفت ستة أشخاص أبرياء بعد عودتهم من حفل زفاف في قضاء المسيب عام 2013 بدوافع إرهابية".وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة الثانية /1و2 و3 منه ".