ما هو رأي العراقيين من استعداد الحكومة بمساعدة السوريين بعد اللبنانيين؟

نيوز – محلي

واجه الإعلان الحكومي حول استعداد لتقديم المساعدات الى السوريين بعد قراره بمساعدة اللبنانيين خلال الحرب مع إسرائيل، انتقادات واسعة.

وكتب عدد من المعلقين على الخبر الذي نشر على صفحات بالتواصل الاجتماعي "يجب توفير المساعدة للعراقيين من كهرباء ومدارس ومستشفيات التي وصل حالها الى القاع".

وبين معلق اخر ان "لن نقبل ثانية.. كفى ضحك على العراقيين"، داعيا الى "مساعدة الخريجين الذي تعبوا للحصول على شهادة".

وأوصى احد الناشطين الحكومة العراقية بـ"مساعدة أولا والذي مر بضروف صعبة ولم تقف معه أي دولة".

وذكر اخر "انني لا ابرئ أي جهة تقطع دينار واحد من راتبي لمساعدة أي دولة"، معربا عن امله بـ"التوجه ومساعدة العراقيين".

واكد اخر "بدلا من مساعدة هذه الشعوب وفروا الكهرباء للعراقيين"، داعيا الى "مساعدة أولا ومن ثم الاخرين".

وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقت سابق، استعداد لمساعدة السوريين في هذه الظروف والمرحلة الانتقالية.

وقال مكتب السوداني في بيان، "استقبل رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا والوفد المرافق له".

وشهد اللقاء "البحث في التعاون والتنسيق بين والتحالف الدولي في مكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف".

وأكد السوداني أن "العراق عضو أساسي في هذا التحالف وهو ملتزم بالتعاون مع التحالف الدولي، للتصدي ومتابعة الجماعات الإرهابية، بما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة".

في المقابل أكد كوريلا "التزام التحالف الدولي في دعم لحفظ أمنه وسيادته بالضدّ من أيّ تهديد إرهابي".

كما تضمن اللقاء "البحث في آخر تطورات الأوضاع في سوريا، والتداعيات المستمرة في المنطقة"، حيث أكد السوداني "أهمية احترام الخيارات الحرة للشعب السوري، واستعداد لمساعدة السوريين في هذه الظروف والمرحلة الانتقالية".

وأشار إلى "ضرورة الحفاظ على أمن سوريا، ووحدة أراضيها، وسلامة شعبها والتنوع الإثني والديني والاجتماعي الذي يتمتع به"، مؤكداً "أهمية منع أيّ اعتداء على أيٍّ من مكونات السوري أو مقدساته الدينية، وأن سيتابع مجريات الأحداث، ومصداقية الأفعال وليس الأقوال".

وجدد السوداني "التأكيد على مضيّ في العمل مع الدول العربية ودول الجوار لمساعدة السوريين، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة".