ابتزاز من نوع اخر.. تحذير هام للعراقيين

نيوز – محلي

حذرت الخدمات النيابية، اليوم الأربعاء، من ابتزاز جديد يمس العراقيين، فيما دعت القوات الأمنية الى الحد من ذلك.

وقال عضو اللجنة حسين حبيب لـ نيوز، انه "في الآونة الأخيرة ظهرت الكراجات الخاصة لبعض المتنفذين والخارجين عن القانون، من خلال استخدام الأرصفة والأماكن العامة واجبار المواطنين على دفع مبالغ معينة مقابل وقوف السيارة"، مبينا ان "هذا مخالف للقانون لكون اغلب هذه الأماكن عامة وغير مستأجرة للمستحوذين عليها حيث لم تحال بشكل قانوني بل تم الاستحواذ عليها بالقوة".

وتابع "سجلنا بعض الملاحظات على المتواطئين معهم"، داعيا "دوائر البلدية الحفاظ على المواقع والساحات المملوكة للدولة".

وذكر "لو طبق صحيحا فلن نجد أي شخص يقوم بذلك"، مشددا على "ضرورة ان تضغط القوات الأمنية لمنع الابتزاز واستغلال المواطنين".

واكد ان "الكراجات الوهمية اخذت حيزا واسعا تحت انظار القوات الأمنية والجهات المعنية".