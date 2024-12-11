بعد تصدر أربيل بنسب السرطان.. مختص يكشف تفاصيل مثيرة تخص التلوث

كشف مختص في قضايا البيئة والتغيير المناخي، الأربعاء، عن تفاصيل مثيرة تخص التلوث وذلك بعد تصدر أربيل المدن العراقية بنسب انتشار الامراض السرطانية.

وقال خالد سليمان خلال حديثه لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه الفضائية، "إذا اردنا ان نتحدث عن انتشار الامراض السرطانية بهذا الشكل المخيف في جميع مدن وتحديدا اربيل التي تصدرت على صدارة قائمة المدن العراقية نتحدث عن الاسباب البيئية بالدرجة الأولى".

وأضاف أن "المدن العراقية تعاني من تلوث كبير"، الى أن "اربيل التي توسعت في العقدين الاخرين بشكل هائل على حساب النظم البيئية في المنطقة والاراضي الزراعية".

ولفت سليمان الى أن "مدينة اربيل الى اليوم هناك عدد هائل من مولدات الكهرباء"، مؤكدا "وجود كبير من المصافي في أطراف وهي لا تتميز بأي معيار للبيئة والسلامة وحدثت حرائق في هذه المنطقة".

واعتبر أن "الازمة في الدرجة الاولى تؤثر على العامة ويجب على الوزارات لها مسؤولية بهذا الجانب"، معتبرا أنه "ليس هناك اهتمام بالموارد المتجددة والاهتمام الرئيس بالنفط واعطاء الأولوية له".

وكشف أن "نوعية الوقود الذي يستخدم بتشغيل المولدات نوعية رديئة ولا تتسم بالمعايير الدولية وهذه مشكلة".

وبشأن تأثير الموصلات بهذا الجانب، قال سيلمان "الموصلات ليس في اربيل بل في جميع المدن العراقية ووجود عدد هائل من السيارات في وبعد سنوات تصل الى عدد السكان في العراق"، واصفا الأمر بـ"مشكلة كبيرة".

وتابع أن "المشكلة عدم وجود قوانين لإدخال هذه السيارات وفرض ضرائب والمشكلة تتعلق بجميع العراق"، مضيفا أن "جودة الهواء اصبحت سيئة ورديئة لأسباب عدة منها المولدات والسيارات والمصافي النفطية".

وسبق أن كشفت إحصائية صدرت عن مجلس السرطان في العراق، أن محافظة أربيل تصدرت جميع محافظات البلاد من حيث نسب الإصابة بالأمراض السرطانية.

ووفقاً لأحدث إحصاء صدر عن مجلس السرطان في العراق، "تصدرت محافظة أربيل جميع محافظات البلاد من حيث نسب الإصابة بالأمراض السرطانية، والتي بلغت أكثر من 3 آلاف حالة في عام 2023، أي بواقع 143 حالة من بين كل 100 ألف من سكان المحافظة".