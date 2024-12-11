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رئيس تحالف العزم في بغداد يعلن إيقاف الإجراءات المتعلقة بمنطقة البكرية
محليات
2024-12-11 | 13:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,807 مشاهدة
أعلن
تحالف
العزم في
بغداد
محمود
القيسي، الأربعاء، عن إيقاف الإجراءات المتعلقة بمنطقة البكرية، فيما قدم شكره لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني على استجابته.
وقال القيسي في تصريح اورده المكتب الاعلامي للتحالف، "نعرب عن شكرنا وتقديرنا لرئيس
مجلس الوزراء
محمد شياع السوداني، على استجابته لإيقاف الإجراءات المتعلقة بمنطقة البكرية بشكل مؤقت لحين حسم
القضايا
القانونية المتعلقة بها".
وأشار القيسي إلى أن "هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود مكثفة وتدخل مباشر من قبل رئيس مجلس
النواب
محمود
المشهداني، ورئيس
تحالف
العزم
مثنى
السامرائي"، موضحا أن "المتابعة الميدانية والدفاع المستمر عن حقوق أهالي المنطقة كان لها دور كبير في الوصول إلى هذا القرار".
وأكد القيسي أن "تحالف العزم سيواصل متابعة قضايا المواطنين والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لكل التحديات التي تواجههم".
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