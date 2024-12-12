عمود انارة يودي بحياة طفلتين وجرح 5 اخرين (صور)

وقال المراسل إن "حادث سير على طريق – باوەنور راح ضحيته طفلتين وجرح ٣ أطفال اخرين وامرأتين بعد ان السائق السيطرة على سيارتها واصطدمت بقوة بعمود انارة وسط الطريق".وتتكرر حوادث السير في إقليم كردستان، خاصة على الطرق السريعة بين المدن، نتيجة عدة عوامل أبرزها السرعة الزائدة وفقدان السيطرة على المركبات.