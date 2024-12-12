إجازات بناء معقدة وقروض تعجيزية.. وسائل حل أزمة السكن تعقد الأزمة

وقال رئيس الخدمات النيابية، علي الحميداوي للسومرية نيوز، ان "اجازات البناء هي سياقات وضوابط قائمة منذ سنوات وليست وليدة اليوم"، مستدركا: "لكن االزمن يتطور واليوم يشهد قطاع السكن في انشطارات في الدور السكنية وهذه تحتاج لقانون يضمن العمل وفق المتغيرات".واكد ان "اصدار الاجازات وجميع اعمال هذه المؤسسات يحتاج الى اتمتة، فهناك شكاوى من البيروقراطية في اعمال انجاز اجازات البناء".من جانبها، تقول عضو الاستثمار سوزان منصور، للسومرية نيوز، ان "الشروط الموضوعة لمنح القروض السكنية معارضة لثوابتها المتمثلة بان من يقدم على اخذ قرض بفوائدها الكبيرة من المفترض هو مضطر على ذلك ولا يمتلك الأموال"، مشيرة الى انه "بناء على ذلك يجب ان تكون شروط القروض متناسبة مع واقع طالب القرض".وأشارت الى ان "الشروط التعجيزية في منح القروض من كفيل ورهن وحدة سكنية، لا تتناسب مع فلسفة منح القرض أساسا للشخص الذي لا يمتلك وحدة سكنية"، معتبرة انه "يجب ان يكون الشرط على المدى البعيد فقط وهو ان من يمتنع عن التسديد تتم مصادرة وحدته السكنية".