مدارس بكركوك تسجل إصابات يشتبه انها "متحور كورونا" والتربية تصدر إعماما (وثيقة)

وبحسب وثيقة رسمية وردت لـ نيوز، فإن المديرية أوضحت في إعمامها التالي:نظرا لوجود اصابات في بعض مدارس يشتبه انه متحور فايروس - على المدرسة التي توجد فيها اصابة الاتصال بمديرية الدفاع المدني في محافظة كركوك وعلى الرقم المجاني ) ١١٥ ) لتقوم فرق الدفاع المدني بتعفير المدرسة لمكافحة الفيروس وابلاغ والسلامة المهنية في ديوان المديرية رسمي من قبل المدرسة التي تم تعفيرها لغرض رفع موقف إلى الوزارة.