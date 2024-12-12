مالية كردستان تنفي وجود أخطاء في المخاطبات الرسمية.. ماذا عن الرواتب؟

وقال المتحدث باسم وزارة المالية في إقليم كردستان، هونر جمال، في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس (12 ديسمبر 2024)، وحضره مراسل السومرية، أنه لا صحة للمزاعم حول وجود أخطاء في المخاطبات الرسمية المرسلة إلى الحكومة الاتحادية في بغداد، مبينا، "لا يوجد أي خطأ في كتبنا الرسمية، وأي معلومات أو أخبار تخص الرواتب لم تصدر عن الوزارة، وصفحتنا الرسمية لا تستند إلى تلك الأخبار غير الدقيقة".وأضاف جمال: "طلبنا تمويلاً بقيمة 430 مليار دينار من خطياً ورقمياً، وتمت الموافقة على تحويل الأموال بناءً على رسالتنا. كما أن علاقتنا مع وزارة المالية العراقية أصبحت جيدة جداً، واختفت معظم المشاكل الفنية التي كانت تعيق العملية سابقاً".من جانبه، أوضح المستشار وعضو فريق وزارة المالية في بغداد، ريباز عباس، أن يعمل حالياً على تأمين مبلغ مالي لتوزيع رواتب شهر أكتوبر. وقال عباس، "كشوف رواتب شهر نوفمبر قد تم تدقيقها وهي جاهزة للتمويل، كما أرسلنا كشوف رواتب شهر ديسمبر إلى هذا الأسبوع".وأشار عباس إلى أن يتوقع الحصول على تمويل قريباً لتغطية الرواتب، مؤكداً: "نبذل كل ما في وسعنا لضمان صرف الرواتب وعدم فقدان حقوق الموظفين في عام 2024".