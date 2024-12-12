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توسيع الوجهات وتحديث الأسطول.. إنجازات الخطوط الجوية خلال حكومة السوداني

محليات

2024-12-12 | 07:10
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
توسيع الوجهات وتحديث الأسطول.. إنجازات الخطوط الجوية خلال حكومة السوداني
303 مشاهدة

السومرية نيوز – محليات

حققت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية في ظل حكومة الخدمات العديد من الإنجازات التطويرية التي عززت من مكانتها كناقل جوي رائد، وشملت هذه الإنجازات تحديث أسطول الطائرات، تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، وتوسيع شبكة الوجهات الجوية.

وبيّن المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الشركة العامة للخطوط الجوية نفذت جملة من الخطوات التطويرية في مفاصلها، بإشراف مباشر ودعم كبير من وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، منها اطلاق خدمة نظام الأمتعة المفقودة، وافتتاح مبنى جديد في مطار القاهرة وافتتاح صالة سامراء لاستقبال وتوديع المسافرين، الغاء القيد الزمني المفروض على التذاكر للمتقاعدين والقوات الأمنية وذوي الإعاقة بالاضافة الى العمل بنظام خدمة الدفع الالكتروني ، فضلا عن زج ١٣ طائرة في الخدمة، اذ تم استلام طائرتين من طراز Dreamline و (٦) طائرات من طراز Max و (٥) طائرات من طراز Airbus ،مضيفا انه في عام ٢٠٢٧ سيتم استلام العدد المتبقي من الطائرات ،لتكون الطائرات المُضافة للخطوط الجوية العراقية (٣١) طائرة حديثة".

وعن وجهات الناقل الوطني اوضحت الوزارة، أن "إدارة السعداوي حرصت على توسيع شبكة وجهات السفر، حيث سيّرت الخطوط الجوية العراقية مسبقا رحلات الى القطاعات دوسلدورف و فرانكفورت و برلين و كوبنهاكن و ميونخ،بطريقة التشغيل المشترك، إلى جانب افتتاح خط مباشر إلى جورجيا وموسكو ،وتسيير رحلات مباشرة إلى الدمام ايضا، والى الدوحة ، واستئناف رحلاتٍ بغداد - بصرة – بكين ،بغداد -كونجوا ، تسيير رحلات بغداد- تونس ، وتحسين الخدمات على متن الناقل الوطني العراقي، وتبسيط إجراءات الحجز".

ورجحت الوزارة: "افتتاح خط (بغداد- الشارقة) نهاية الشهر الجاري. كذلك سيتم افتتاح خطوط أخرى مثل الرياض ودكا في ٢٠٢٥ لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياحية بين البلدان".

وأضاف، ان "الوزارة اتخذت عدة اجراءات ادارية، شملت: تعيين (٢٥٠) مضيفا جويا واستحداث (٦٦٧) درجة لموظفي العقود وتحويلهم على الملاك الدائم، تحسين جودة خدمات الشحن الجوي، فضلا عن تخصيص رحلات أضافية لعدد من القطاعات ما حقق زيادة كبيرة في اعداد المسافرين".

ونوّهت الوزارة بأن "المستفيدين من تخفيض تذاكر السفر على متن الخطوط الجوية من ٢٠٢٢ ولغاية تشرين الثاني من ٢٠٢٤ وصل عددهم الى (١٠٩٦) مستفيدا من ذوي الاحتياجات الخاصة و(٣٦٧٦) مستفيدا من الامراض السرطانية و(٣٢٨) مستفيدا من جرحى القوات الأمنية، بينما بلغ عدد المستفيدين من المتقاعدين (٥٤٥٠) متقاعدا وبنسبة تخفيض بلغت ٢٥%‎ ذهاباً وإيابا".

وأشار المكتب الاعلامي الى ان "الشركة إبرمت اتفاقية مع (الاياتا) لحل المشاكل المسجلة على عمل الخطوط من قبل الاتحاد الدولي للطيران، كما تعاقدت مع شركة General Electric لصيانة محارك طائرات الناقل الوطني".

وتابع: "افتتحت الشركة مكتبا جديدا لحجز وإصدار التذاكر في مدينة كوالالمبور، و مبنى مكتب لحجز وإصدار تذاكر السفر في مدينة بيروت، افتتاح خدمة صالة درجة رجال الأعمال وكبار الشخصيات لمسافري الشركة في مطار القاهرة الدولي".

وذكرت الوزارة، ان "نسبة أرباح الشركة للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي وصلت إلى (١٣٨٣٠٨٤١٦٠٧٨)، منوهة بأنه تم تفويج ٦٥ الف معتمر الى الديار المقدسة خلال شهر واحد في ٢٠٢٤، وبلغت أعداد المسافرين من بداية ٢٠٢٤ ولغاية شهر تشرين الثاني إلى (٢،٩٢٣،٩٤١) مسافرا موزعة على (٢١،١٤٧) رحلة".

وأوضح المكتب الإعلامي في بيانه: "تم إعادة (١٣) طائرة عاطلة من أصل (٢٤) ومن المقرر إعادة طائرتين قبل انتهاء العام الجاري اوفي بداية العام المقبل، ويبقى (٩) طائرات(٤) منها خارج الجدوى الاقتصادية، والخمسة الأخيرة ستعود للخدمة في العام ٢٠٢٥ ليتم طي صفحة هذا الملف نهائيا".


وتابع البيان، ان وزير النقل رزاق محيبس السعداوي "نجح في اطلاق (٢١) معدةٍ أرضية كانت محتجزة بسبب رسوم تخليص گمركي واجور خزن عن سنوات بقائها في المخازن بطريقة الاهداء، وزجت بالخدمة ".

وأكد البيان ان "ادارة السعداوي تولي اهتماما كبيرا لملف رفع الحظر الأوروبي عن الناقل الوطني العراقي، حيث ترأس اللجنة الخاصة بمتابعة ملف رفع الحظر الاوروبي عن الطائر الاخضر، والتي قطعت شوطا طويلا في إنجاز متطلبات وتطبيق معايير وتنفيذ اجراءات السلامة الدولية، ليتمكن الطائر الاخضر من العودة الى مكانته الريادية ويعود مُجدداً محلقاً في سماء أوروبا".

ونبه البيان، الى انه "من ضمن الاجراءات التي اتخذتها الخطوط الجوية العراقية لرفع الحظر الاوربي، هو التعاقد مع اتحاد النقل الجوي اياتا لغرض الحصول على شهادة الايوسا والتحضير للحصول على شهادة مشغل البلد الثالث، حيث ان هذا الملف تشترك فيه الخطوط الجوية العراقية مع سلطة الطيران المدني العراقي ".















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توسيع الوجهات

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