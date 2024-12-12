مجلس محافظة صلاح الدين يؤكد التزامه بالقانون ويرفض ما قام به قائد شرطة المحافظة

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس في البيان: "يؤكد مجلس محافظة صلاح الدين التزامه التام بتنفيذ والقرارات القضائية المكتسبة للدرجة القطعية. ومع ذلك، فوجئنا اليوم بحضور رئيس مجلس السابق، وهو عضو حالي في المجلس، برفقة قوة أمنية، مطالبًا بتنفيذ القرار القضائي جبرًا".وأضاف: "لقد أوضحنا للجهات المرافقة أن جهة رسمية تسلك السبل القانونية للطعن حتى آخر مراحلها. حيث قمنا بتمييز الأمر موضوع التنفيذ أمام الإدارية العليا، وهي الجهة المختصة بالنظر في الطعون التمييزية لمحكمة الإداري، بموجب الوصل المرقم (////) بتاريخ 2024/12/11. كما أن قرارات مديريات التنفيذ قابلة للتمييز أمام الاستئناف بصفتها التمييزية في استئناف صلاح الدين".وأشار الى: "نؤكد استمرارنا في اتباع الطرق القانونية حتى صدور قرارات مكتسبة الدرجة القطعية، ملتزمين بتنفيذها بشكل كامل. كما ندعو القوات الأمنية الموقرة، بصفتها الجهات التنفيذية، إلى الاستماع وتدقيق ما تقدمنا به بما يتوافق مع واحترام وحق الطعن المكفول دستوريًا".وبين: "نرفض رفضا قاطعا ما قام به شرطة من غلق وتفريغ ومحاولة إجبارنا على تسليم رئاسة بالقوة، وهو إجراء نراه مخالفًا للقانون. وسنتقدم بشكوى رسمية إلى القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء وإلى وزير الداخلية المحترم للتحقيق في هذه التجاوزات القانونية".