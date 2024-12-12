التعليم تصدرا أمرا إداريا بإعادة توزيع المعينين

وذكر بيان للوزارة ورد لـ نيوز، انه "وزارة العالي والبحث العلمي أصدرت أمراً إدارياً بإعادة توزيع المعينين بموجب الأوامر الوزارية (856 2024/7/23) و (2394 في 2024/9/16) و (2701 في 2024/10/10) والأوامر الإدارية (4309 في 2024/10/15) و (4752 في 2024/11/11)".ودعت الوزارة بحسب البيان، التشكيلات المؤشرة في الأمر الإداري إلى "اتخاذ إجراءاتها بموجب جهات التوزيع الجديدة".