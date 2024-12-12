في البصرة.. اعتصام مفتوح لموظفي عقود التربية (صور)

وقال مراسل في المحافظة، المئات نفذوا اعتصاما مفتوحا امام مديرية تربية في منطقة المعقل من قبل عقود التربية الذين لم يستلموا رواتبهم منذ 5 اشهر.

بدوره قال التربويين وعقود تربية محمد الموسوي، "هناك تأخير الرواتب وتأخير المستحقات واشعار الصرف لم يصل".

وأضاف "الشريحة التربوية مظلومة ونطلب مستحقات من عام 2020"، مناشدا ووزير المالية بالتدخل لحل هذا الاشكال.