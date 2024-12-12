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العلاق يثني على جهود المصرف العراقي للتجارة بتوسيع قاعدة العملاء
محليات
2024-12-12 | 11:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
384 مشاهدة
أثنى محافظ البنك المركزي علي العلاق، اليوم الخميس، على جهود المصرف
العراقي
للتجارة TBI في توسيع قاعدة العملاء، فيما أكد أن استمرار المركزي بفتح قنوات بعملات أجنبية وعربية يحقق استقرارا متواصلاً بسعر الصرف.
وقال المستشار الإعلامي للمصرف
العراقي
للتجارة عقيل الشويلي في بيان، إن "محافظ البنك المركزي، زار المصرف
العراقي
للتجارة وثمن جهود المصرف في توسيع قاعدة عملائه من التجار المستوردين واجراءات تيسير سير معاملاتهم بما يسهم في تحقيق استقرار سوق الصرف".
وشدد محافظ البنك المركزي على "ضرورة بذل الجهود من أجل تحقيق الانسيابية وتقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملاء المصرف".
واشار المحافظ إلى أن "استمرار البنك المركزي في فتح قنوات خارجية متعددة وبعملات أجنبية وعربية يحقق استقراراً متواصلاً في سعر الصرف ويقضي تدريجياً على السوق السوداء".
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