العلاق يثني على جهود المصرف العراقي للتجارة بتوسيع قاعدة العملاء​

وقال المستشار الإعلامي للمصرف للتجارة عقيل الشويلي في بيان، إن "محافظ البنك المركزي، زار المصرف للتجارة وثمن جهود المصرف في توسيع قاعدة عملائه من التجار المستوردين واجراءات تيسير سير معاملاتهم بما يسهم في تحقيق استقرار سوق الصرف".

وشدد محافظ البنك المركزي على "ضرورة بذل الجهود من أجل تحقيق الانسيابية وتقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملاء المصرف".



واشار المحافظ إلى أن "استمرار البنك المركزي في فتح قنوات خارجية متعددة وبعملات أجنبية وعربية يحقق استقراراً متواصلاً في سعر الصرف ويقضي تدريجياً على السوق السوداء".