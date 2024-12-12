في بابل.. اعتقال ثلاثة تجار مخدرات وأسلحة

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، الخميس، عن اعتقال ثلاثة تجار مخدرات وأسلحة بعميلة نوعية.

وقالت القيادة في بيان، "في عمليات نوعية تحت إشراف شرطة محافظة علي كامل الحسناوي، تمكنت قوة من قسم مخدرات الجنوبي للمحافظة، بدعم من الوحدة التكتيكية الخاصة، من إلقاء القبض على ثلاثة من تجار ومروجي المخدرات، وتم ضبط سلاحين ناريين من نوع مسدس بحوزة أحد المتهمين".

وأضاف البيان "نفّذت الاجهزة تلك العمليات بناءً على معلومات استخبارية موثوقة واستناداً إلى مذكرات قبض قضائية صادرة بحق المتهمين، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الازمة بحقهم من قبل الجهة المختصة".