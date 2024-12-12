اعتقال شخصين بتهمة النصب والاحتيال في بغداد

وقال في حديث لـ نيوز، "خلال نصب كمين محكم تم القبض على شخصين اقدما على النصب والاحتيال على احد الاشخاص من خلال ارسال روابط الكترونية على حساب هاتفه بغية كسب الارباح عن طريق الالعاب".

وأضاف "تم القبض عليهما وضبط بحوزتهما مبلغ قدره 4 ملايين و395 دينار ضمن منطقة السعدون".