ما علاقة صدام حسين بتاريخ اليوم الجمعة 13 كانون الاول؟

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
أهلا يا سمسم
من
07:30 AM
الى
08:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
قلق أممي حيال "انتهاك" سيادة سوريا
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-509425-638696689771444977.jpg
ما علاقة صدام حسين بتاريخ اليوم الجمعة 13 كانون الاول؟
محليات
2024-12-13 | 01:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
6,263 مشاهدة
السومرية
نيوز - محلي
تمر الذكرى السنوية لاعتقال رئيس النظام السابق صدام حسين في 13 كانون
الأول
2003، وهو الحدث الذي شكّل نقطة تحول حاسمة في تاريخ
العراق
الحديث
.
وبعد تسعة أشهر من سقوط نظامه في نيسان 2003، أُلقي القبض على صدام حسين في عملية عسكرية أمريكية حملت اسم "الفجر الأحمر" في إحدى القرى القريبة من
مدينة
تكريت، مسقط رأسه.
وجرى اعتقال صدام حسين بعد جهود استخباراتية مكثفة استمرت لشهور، تضمنت تعقب أفراد عائلته وشبكة المقربين منه.
وفي ليلة 13 كانون الأول، شنت القوات الأمريكية غارة على مزرعة في بلدة الدور، جنوب شرق تكريت، حيث وُجد صدام مختبئاً في حفرة تحت الأرض، أطلق عليها لاحقًا "حفرة العنكبوت"، وهو في حالة يرثى لها وبحوزته مسدس و750 ألف دولار أمريكي نقدًا.
ردود الفعل المحلية والدولية
ولقي خبر اعتقال صدام حسين ردود فعل متباينة حيث استقبله الكثير من
العراقيين
بفرح باعتباره نهاية لحقبة استبدادية امتدت أكثر من 24 عامًا، فيما شعر بعض أنصار النظام السابق بالحزن والغضب، واعتبروا اعتقاله إذلالاً للبلاد.
وهناك أسباب عديدة للفرح بتخلص
العراقيين
من حكم صدام حسين منها القمع السياسي والاعتقالات التعسفية حيث ان طوال حكم صدام حسين، عاش العراقيون في ظل نظام بوليسي شمولي، اعتمد على جهاز مخابرات قوي وأجهزة أمنية قمعية، كما ان الكثير من
العراقيين
تعرضوا للاعتقال التعسفي أو الإعدام بتهم واهية وشهدت البلاد حملات تصفية سياسية ضد الأحزاب المعارضة، وخاصة الأحزاب الإسلامية والشيوعية.
كما ان الحروب الكارثية الذي خاضها نظام صدام ثلاث رئيسية أثرت بشكل مباشر على حياة
العراقيين
منها الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988): والتي خلفت مئات الآلاف من القتلى والجرحى وأثقلت الاقتصاد
العراقي
.
وحرب الخليج الثانية (1991) والتي أدت إلى تدمير البنية التحتية بعد غزو الكويت وفرض عقوبات دولية خانقة على
العراق
والحرب على الإرهاب والقمع الداخلي والتي استخدم فيها النظام القوة المفرطة ضد المعارضة، بما في ذلك حملة الأنفال ضد الأكراد التي استخدم فيها الأسلحة الكيماوية وأودت بحياة الآلاف، وقمع انتفاضة عام 1991 في الجنوب بعد حرب الخليج، ما أدى إلى مقتل الآلاف.
كما أدى فرض العقوبات الدولية بعد غزو الكويت الى جعل حياة
العراقيين
في التسعينيات صعبة للغاية فقد انهارت العملة العراقية وانتشر الفقر والجوع بسبب الحصار الاقتصادي وتدهورت الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
اما دوليا فقد أشادت الولايات المتحدة وحلفاؤها بالعملية كنجاح كبير في الحرب على
العراق
وإسقاط رمز الاستبداد"، فيما أثار المشهد انتقادات واسعة حول طريقة تقديم صدام حسين في وسائل الإعلام، والذي ظهر بصورة مهينة، ما اعتُبر مساسًا بكرامة الإنسان، حتى لو كان زعيمًا مخلوعًا.
بعد اعتقاله، أُحيل صدام حسين إلى محكمة عراقية خاصة لمحاكمته على جرائم ارتُكبت خلال فترة حكمه.
وركزت المحاكمة على قضية مجزرة الدجيل عام 1982، والتي قُتل فيها 148 شخصًا على خلفية محاولة اغتياله.
ففي 5 تشرين الثاني 2006، أُدين صدام حسين وحُكم عليه بالإعدام شنقًا.
ونُفذ الحكم في 30 كانون
الأول
2006، في يوم عيد الأضحى، وسط جدل حول توقيت الإعدام وظروفه.
وفي مقهى ببغداد بإحدى الأمسيات، حاور صحفي أجنبي طبيبا عراقيا حول شعبية حكم صدام حسين وهل مازال الكثير يؤيدوه ام لا، وقال له: "أجد صعوبة في فهمك صدام كان قاسيا. لقد ارتكب فظائع".
ويشير صحفي
عراقي
لزميل أوروبي قائلا: "هل تعرف كم عدد الأشخاص الذين أعدمهم صدام خلال حكمه؟ ليس المسلحين، وليس المتمردين، ولكن بشكل عام؟ الآلاف، ففي عهده يمكن أن يأخذوه إلى قسم المخابرات لإلقاء نكتة، وهناك يختفي الشخص إلى الأبد".
ولا يزال اعتقال صدام حسين حدثًا مثيرًا للجدل في العراق، حيث ان البعض، يرمز إلى نهاية حقبة قمع سياسي وقوة حاكمة متسلطة، واخرون يعتبرونه بداية لفوضى سياسية واجتماعية تفاقمت مع الاحتلال.
ويبقى اعتقال صدام حسين في 13 كانون
الأول
2003 حدثًا محوريًا في تاريخ العراق، حيث أنهى فصلاً من حكم استبدادي، لكنه فتح أبوابًا لعصر مليء بالتحديات.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
فنان مصري يرفض تجسيد شخصية صدام حسين.. ما السبب؟
11:34 | 2024-12-01
زوجته "حلا" وعاش في قطر.. من هو صهر صدام حسين الذي اثار الجدل مؤخراً؟
05:57 | 2024-11-26
"الحزب كلفنا".. تفاصيل مثيرة عن اعترف صدام حسين بنزاهة عبد الكريم قاسم
01:39 | 2024-11-26
بارزاني يرد على صهر صدام حسين بشأن حلبجة
13:04 | 2024-11-25
صدام
حسين
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بينها عطلة ليومين.. قرارات مجلس الوزراء لجلسة اليوم
سياسة
30.5%
11:50 | 2024-12-12
بينها عطلة ليومين.. قرارات مجلس الوزراء لجلسة اليوم
11:50 | 2024-12-12
داعش يرتكب مجزرة مروعة في قلب دمشق
دوليات
29.92%
11:31 | 2024-12-11
داعش يرتكب مجزرة مروعة في قلب دمشق
11:31 | 2024-12-11
في سوريا.. عطلة يومان أسبوعيا
دوليات
20.13%
11:43 | 2024-12-11
في سوريا.. عطلة يومان أسبوعيا
11:43 | 2024-12-11
الأسواق المحلية تشهد انخفاضا في الدولار
اقتصاد
19.46%
09:39 | 2024-12-11
الأسواق المحلية تشهد انخفاضا في الدولار
09:39 | 2024-12-11
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
التهديدات الامنية وضبط الحدود العراقيه السورية - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-12
علناً
التهديدات الامنية وضبط الحدود العراقيه السورية - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-12
Celebrity
الشاعر الشعبي عماد فاخر - الحلقة ٣٥ | season 3
14:30 | 2024-12-12
Celebrity
الشاعر الشعبي عماد فاخر - الحلقة ٣٥ | season 3
14:30 | 2024-12-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-12
العراق في دقيقة
12-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-12
العراق في دقيقة
12-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-12
Morning Live
التفاعل بين صناعة المحتوى والتمثيل - حلقة ١٧٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-12
Morning Live
التفاعل بين صناعة المحتوى والتمثيل - حلقة ١٧٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-12
ناس وناس
السوق الكبير ميسان - الحلقة ١٧٢ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-12
ناس وناس
السوق الكبير ميسان - الحلقة ١٧٢ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-12
بعد التحري
غيوم من السموم.. نفط اربيل استخراج مهرب ومصافي بدائية - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-11
بعد التحري
غيوم من السموم.. نفط اربيل استخراج مهرب ومصافي بدائية - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-11
من الأخير
الساحات... من الوحدة الى الشتات - حلقة ٤٧ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-11
من الأخير
الساحات... من الوحدة الى الشتات - حلقة ٤٧ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-11
استديو Noon
موضوع التغافل 11-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-11
استديو Noon
موضوع التغافل 11-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-11
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 11-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-11
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 11-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-11
الأكثر مشاهدة
علناً
التهديدات الامنية وضبط الحدود العراقيه السورية - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-12
علناً
التهديدات الامنية وضبط الحدود العراقيه السورية - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-12
Celebrity
الشاعر الشعبي عماد فاخر - الحلقة ٣٥ | season 3
14:30 | 2024-12-12
Celebrity
الشاعر الشعبي عماد فاخر - الحلقة ٣٥ | season 3
14:30 | 2024-12-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-12
العراق في دقيقة
12-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-12
العراق في دقيقة
12-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-12
Morning Live
التفاعل بين صناعة المحتوى والتمثيل - حلقة ١٧٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-12
Morning Live
التفاعل بين صناعة المحتوى والتمثيل - حلقة ١٧٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-12
ناس وناس
السوق الكبير ميسان - الحلقة ١٧٢ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-12
ناس وناس
السوق الكبير ميسان - الحلقة ١٧٢ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-12
لقطات
حسين مرتضى يرد على التقارير التي تؤكد خيانة الأسد للايرانيين | من الأخير
17:00 | 2024-12-11
لقطات
حسين مرتضى يرد على التقارير التي تؤكد خيانة الأسد للايرانيين | من الأخير
17:00 | 2024-12-11
بعد التحري
غيوم من السموم.. نفط اربيل استخراج مهرب ومصافي بدائية - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-11
بعد التحري
غيوم من السموم.. نفط اربيل استخراج مهرب ومصافي بدائية - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-11
من الأخير
الساحات... من الوحدة الى الشتات - حلقة ٤٧ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-11
من الأخير
الساحات... من الوحدة الى الشتات - حلقة ٤٧ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-11
استديو Noon
موضوع التغافل 11-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-11
استديو Noon
موضوع التغافل 11-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-11
اخترنا لك
الثلوج تغطي "حاج عمران" في أربيل (صور)
05:11 | 2024-12-13
الأنواء الجوية للعراقيين: احذروا من يوم غد
04:28 | 2024-12-13
أسماء المشمولين بالإعانة بعد الموافقة على تحويلهم لعقود في الداخلية
04:19 | 2024-12-13
تفاصيل جديدة عن سجن صيدنايا.. من بناه وما قصة المكبس البشري؟
03:48 | 2024-12-13
العراق يدخل بمرحلة الانجماد.. درجة حرارة صفر مئوية وثلوج
02:29 | 2024-12-13
البرلمان يتحرك لانصاف شرائح كبيرة من الموظفين.. ماذا عن رواتبهم؟
02:15 | 2024-12-13
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.