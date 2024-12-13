البرلمان يتحرك لانصاف شرائح كبيرة من الموظفين.. ماذا عن رواتبهم؟

نيوز – محلي

أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، عن التحرك لانصاف شرائح واسعة من الموظفين والمطالبة باجراء تعديلات على سلم الرواتب.

وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي لـ نيوز، ان "الحكومة طلبت تغيير نص المادة 12 من قانون الموازنة والمتعلقة بكلف لاستخراج النفط من اقليم كردستان"، مبينا "اننا طالبنا رسميا بتعديل نصوص أخرى ومعالجة المشاكل التي تعرضت لها الموازنة ولكن لحد لم يتم البدء في القراءة الثانية للقانون وتم تأجيل الموضوع الى ما بعد العطلة التشريعية".

وأضاف "بعد انتهاء العطلة التشريعية ومباشرة مجلس النواب، سنمضي للمطالبة باجراء التعديلات بحسب ما ينصف رواتب الشرائح المختلفة التي ظلمت والتي لم يجد لها حلولا في الفترة الماضية".