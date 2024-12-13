العراق يدخل بمرحلة الانجماد.. درجة حرارة صفر مئوية وثلوج

نيوز – محلي

توقعت هيئة الانواء الجوية، تساقطا للأمطار والثلوج مع انخفاض في درجات الحرارة والتي ستسجل المحافظات الصفر مئوية.

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، ان "طقس يوم غد السبت سيكون صحوا مع بعض الغيوم واحيانا غائم جزئي في المنطقة الشمالية مع فرصة لتساقط الامطار والثلوج في الأقسام الجبلية ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقة الشمالية وعدة درجات في المنطقتين والجنوبية".

وأضافت ان "طقس يومي الاحد والاثنين المقبلين سيكون باردا مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مشيرة الى ان "الطقس يوم الثلاثاء المقبل غائم جزئي ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وتابعت ان "درجات الحرارة العظمة المتوقعة ليوم غد السبت ستسجل في البصرة وميسان 20 مئوية والمثنى وذي قار واسط 19 مئوية، اما في بغداد ستسجل 16 مئوية"، لافتا الى ان "درجات الحرارة الصغرى ستسجل في دهوك صفر مئوية وفي أربيل 2 مئوية والسليمانية 1 مئوية، اما بغداد 5 مئوية وفي ذي قار وميسان 10 مئوية".