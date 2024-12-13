أسماء المشمولين بالإعانة بعد الموافقة على تحويلهم لعقود في الداخلية

نيوز – محلي

أعلنت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن أسماء المستفيدين الذين تم تحويلهم إلى عقود في ملحق (الوجبة الثانية).

ودعا رئيس هيئة الحماية الاجتماعية الموسوي في بيان ورد لـ نيوز، ان "على المستفيدين المنشورة أسماؤهم إلى الإسراع في مراجعة مراكز التدريب الموجودة في محافظاتهم". وأكد "أهمية الالتزام بالمواعيد والتعليمات الصادرة لضمان سهولة وسرعة إكمال الإجراءات المطلوبة"، إلى أن "هذه الخطوة تأتي في إطار تسهيل التحاق المشمولين بالعقود الجديدة وفق سياسات الوزارة المعتمدة".

