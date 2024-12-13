نشرة السومرية.. العراق يعزز حدوده مع سوريا بـ3 احزمة امنية وحراك سياسي لتعديل قانون الانتخابات

# تعزيز الشريط الحدودي للعراق مع بثلاثة احزمة امنية، والقيادات العسكرية تتفقد انتشار القطعات# بمشاركة اطراف دولية.. الاردن يستعد لعقد اجتماع طارئ لبحث تطورات الأوضاع في# جيش الاحتلال يتمركز على قمة جبل الشيخ بهضبة الجولان.. وواشنطن تعد الاقتحام الصهيوني دفاعا عن النفس.# الكشف عن حراك سياسي لتعديل قانون الانتخابات، ونواب يعتبرونه خطوة لتعزيز سطوة القوى المتنفذة