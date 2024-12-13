صلاح الدين.. طبيب يطعن موظفا داخل مستشفى ويفر إلى جهة مجهولة

نيوز – محليات



افاد مصدر محلي في شرقي محافظة الدين، اليوم الجمعة، بوقوع مشاجرة بالمستشفى بعدما قام طبيب بطعن موظف وفرّ إلى جهة مجهولة.

وقال في حديث للسومرية نيوز، إن "موظفا تشاجر مع طبيب في قسم الاشعة اثناء عمله في قضاء طوز خورماتو"، مبيناً أن "الطبيب وفي حالة دفاع عن النفس استخدم مشرطا وطعن به الموظف في بطنه، وقام بالفرار الى جهة مجهولة".