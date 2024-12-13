البصرة.. العشرات يتظاهرون للمطالبة بتغيير مسار طريق يزيل 500 منزل (صور)

وقال المراسل ان "العشرات من اهالي الحوطة التابعة لقضاء شط في تظاهروا للمطالبة بتغير مسار الطريق الحولي".وأضاف، ان "الطريق الذي يهدد بإزالة أكثر من 500 منزل "طابوا صرف" اغلبها بساتين نخيل".