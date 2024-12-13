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هزة ارضية تضرب قضاء الشرقاط
محليات
2024-12-13 | 10:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,472 مشاهدة
افاد مراسل
السومرية
نيوز، اليوم الجمعة، بوقوع هزة أرضية ضربت قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.
وقال المراسل، ان "هزة أرضية ضربت قضاء الشرقاط وشعر سكان قضاء بالهزة الأرضية.
وأضاف ان "الهزة الأرضية التي وقعت اليوم كانت اخف من التي ضربت
القضاء
يوم امس".
ويذكر ان
القضاء
شهد يوم أمس وقوع هزة أرضية بقوة مقدارها 4.5 على مقياس ريختر.
فيما أعلنت وزارة
النقل
يوم امس، تسجيل المراصد الزلزالية في هيئة الأنواء الجوية، حدوث هزة أرضية ، داخل الحدود العراقية تبعد 30 كيلو متر عن قضاء الشرقاط.
وبين تقرير الأنواء الجوية، بحسب بيان لوزارة النقل، تلقته "بغداد اليوم"، ان "قوة الهزة بلغت 4,5 وتم الشعور بها من من قبل الموطنين الساكنين بالقرب من حدوثها قرب قضاء الشرقاط".
وأوضح، ان "وقت حدوث الهزة الأرضية في الساعة 5:20:30".
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