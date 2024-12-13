شاب ينهي حياته شنقاً في بغداد

وقال لـ نيوز، إن "شاباً من مواليد 2005 اقدم على الانتحار باسلوب شنق نفسه بواسطة حبل معلق بسقف غرفته داخل منزله ضمن منطقة الكفاح في بغداد".واضاف ان "الشاب في السادس الاعدادي"، الى ان "الاسباب التي دفعته للانتحار لم تعرف بعد".