بؤر ازدحام "لا تشفع لها عطلة".. قائمة بازدحامات بغداد الان

ومن بين هذه "البؤر" الرشيد والشيخ عمر وباب المعظم، وهي ما جاءت كازدحامات رئيسية في قائمة ازدحامات صباح اليوم السبت 14 ديسمبر 2024، فيما جاءت ازدحامات ثانوية أخرى ببعض الشوارع وكالاتي:المصافي تقاطع الدورة يوسفيةمحمد القاسم من نادي الى الجامعة التكنولوجيةتقاطع الشيباني مع النضالمجسر الأمانةنفق البابالرشيد من نفق باب المعظم الى جسر السنكالفضل وشارع الشيخ عمرمجسر باب المعظمجسر باب المعظمحيفا وشارع ساحة الطلائعالشارع بين متنزه الشالجية وملعب الزوراء ازدحام السايدينالدامرجي وازقة مشروع مياه الكرامة وجميع ازقة العطيفية قرب الشارع العام14 تموز من التقاطع مع الربيع الى مجسر الشالجيةالمحيط وجسر الائمة