حقيقة قطع خدمة الانترنت عن حديثة.. البرلمان يدخل على الخط ومطالبات ببيان الاسباب

نيوز – محلي

طالبت النقل والاتصالات النيابية، اليوم السبت، ببيان أسباب قطع خدمة الانترنت عن قضاء حديثة.

وقال عضو اللجنة عقيل الفتلاوي في بيان ورد نيوز، انه "بعد ورود شكاوى عديدة من قبل المواطنين ووكلاء الانترنت في مناطق غرب الأنبار وبالذات في قضاء حديثة، وما تم تداوله في وسائل الإعلام من قيام وزارة الاتصالات بقطع خدمة الإنترنت عن تلك المناطق منذ عدة أيام، نطالب وزارة الاتصالات ببيان حقيقة هذا الاجراء وبصورة واضحة وبيان الاسباب الموجبة لقطع هذه الخدمة الحساسة".

وأضاف "سبق وان شرع مجلس قانون الموازنة الاتحادية والذي حدد بموجبه ضرورة قيام هيئة الاعلام والاتصالات بتنظيم هذا القطاع المهم والهيئة مدعوة للقيام بمهامها المكلفة بها لتجنب مثل هذه الإخفاقات"، داعيا "رئيس الوزراء الى وضع حد لهذه التقاطعات بين وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات والحد من التخبط الكبير في خدمة الإنترنت في البلاد وانهاء معاناة المواطنين".