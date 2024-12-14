استعدوا للغبار.. اندفاع موجة شديدة نحو العراق بسرعة 70كم بالساعة

نيوز – محلي

أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم السبت، عن اندفاع موجة غبار شديدة من جهة بسرعة 70كم بالساعة.

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، ان "موجة غبار شديدة اندفعت من جهة نحو مدن وسط وغرب وجنوب غرب البلاد". وأضافت ان "الموجة صاحبها رياح شمالية غربية نشطة بهبات سرعتها تصل الى 70 كم بالساعة".

