هل سيتحول متنزه الزوراء الى مجمع سكني؟

نيوز – محلي

نفت امانة بغداد، الانباء بشأن منحها موافقات لتحويل متنزه الزوراء الى مجمع سكني.

وقالت الأمانة في بيان ورد لـ نيوز، ان "ما تداولته بعض التواصل الاجتماعي بشأن نقل متنزه الزوراء وتحويل الحالي لمجمعات سكنية عارية عن الصحة"، مؤكدة سعيها "لتطوير الجزء المغلق منه ليكون موقع ترفيهي جديد يضاف لمساحة المتنزه ".

وأضافت انها "سبق وأن اكدت نفيها لهذه الشائعات وما يتم تداوله في بعض التواصل الاجتماعي حول منح موافقات لانشاء مجمعات سكنية في متنزه الزوراء وتعيد تأكيد نفيها للمساس بهذا الموقع".

وذكرت ان "هذه المعلومة عارية عن الصحة، وانها تعد متنزه الزوراء من اهم الاماكن الترفيهية في ولن توافق على اي فعالية مخالفة لكونه اكبر متنفس ترفيهي ترتاده العوائل العراقية من داخل وخارج "، لافتة الى ان "هناك خطة متكاملة أعدتها امانة لتطوير الجزء المغلق من متنزه الزوراء وانشاء فعاليات ترفيهية جديدة تضاف الى فعاليات المتنزه الحالية".

ولفتت الى ان "هناك متابعة وتوجيه لجميع دوائر امانة من قبل امين لزيادة المساحات الخضراء في وتحويل جميع الساحات والفضاءات المتروكة إلى حدائق غناء واماكن ترفيهية ومتنزهات عامة "، مشددة على ان "امانة تحتفظ بحقها القانونين لمن يروج لمثل هذه الشائعات التي لن تنال من عزيمة الملاكات الخدمية في تقديم الافضل للعاصمة واهلها الكرام".