قرية كويلي في أربيل تتزين بالثلوج وتبهر الأنظار بجمالها الشتوي (صور)

القرية التي تقع وسط الطبيعة الجبلية، شهدت أجواءً شتوية مميزة، حيث غطّت الثلوج المنازل، الطرقات، والأشجار، مما أضفى سحرًا خاصًا على المنطقة وجذب عدسات المصورين وعشاق الطبيعة.سكان القرية عبّروا عن فرحتهم بهذا المشهد الطبيعي، مؤكدين أن تساقط الثلوج يُعدّ نعمة ومصدرًا لتوفير المياه في فصل الصيف، بينما شكّلت الأجواء فرصة للأهالي وللزائرين للاستمتاع بالمناظر الخلابة والهواء النقي.من الجدير بالذكر أن المنطقة تُعد من الوجهات السياحية الشهيرة في إقليم العراق، خاصة في فصل الشتاء، حيث تستقطب عشاق المغامرات الشتوية والطبيعة الساحرة.