"كل شي بالعراق أصبح VIP".. غلاء الوحدات سكنية تدفع لاستجواب رئيس هيئة الاستثمار

نيوز - محلي

اعلنت الاستثمار النيابية، اليوم السبت، عن التوجه لاستجواب رئيس الوطنية للاستثمار بسبب غلاء أسعار الوحدات السكنية، فيما اشارت الى ان " كل شي بالعراق اصبح VIP".

وقالت سوزان لـ نيوز، ان "هناك مساع لاستجواب رئيس الوطنية للاستثمار"، متساءلة "هل بالإمكان شراء سكنية، الجواب لا بسبب أسعارها الباهضة".

وأضافت ان "غلاء أسعار الوحدات السكنية مرفوض رفضا قاطعا وقانون الاستثمار يرفض ذلك"، موضحة ان "غلاء أسعار الوحدات جاء رغم زيادة عدد الوحدات السكنية في بغداد".

وتابعت ان "هناك شقق الـVIP وكل شي في اصبح (VIP)"، متسائلا "هل هو خطوة لصناعة طبقية بالمجتمع".

وأكدت ان "الوحدات السكنية غير متاحة للفقير وذوي الدخل المتوسط والعالي، وانما متاحة فقط لمن يملك وضعا ماليا جيدا".