كأنها كوكب المريخ.. عاصفة تقتحم أجواء الحدود العراقية السورية (صور)

ومن خلال تبدو الأجواء تشبه الى حد كبير أجواء كوكب المريخ المعروف بالكوكب الأحمر لكثرة العواصف الترابية التي تهب فيه.وأعلنت هيئة الانواء الجوية، في وقت سابق من اليوم السبت، عن اندفاع موجة غبار شديدة من جهة بسرعة 70كم بالساعة.اليكم مجموعة من المتداولة: