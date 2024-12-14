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"بلد" يسجل 50 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية
محليات
2024-12-14 | 12:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
576 مشاهدة
سجل
مستشفى
بلد العام في محافظة
صلاح
الدين، السبت، 50 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية.
وقال مراسل السومرية، إن
مستشفى
بلد العام استقبل
حالات
اختناق بسبب العاصفة الترابية بواقع 50 حالة حتى
الان
.
وأضاف أن 47 حالة متوسطة الى بسيطة وثلاث حالات خطرة.
وشهد العراق، اليوم السبت، عاصفة ترابية بدأت من شماله واستمرت حتى جنوبي البلاد.
>>
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