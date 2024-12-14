"بلد" يسجل 50 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية

سجل بلد العام في محافظة الدين، السبت، 50 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية.

وقال مراسل السومرية، إن بلد العام استقبل اختناق بسبب العاصفة الترابية بواقع 50 حالة حتى .

وأضاف أن 47 حالة متوسطة الى بسيطة وثلاث حالات خطرة.

وشهد العراق، اليوم السبت، عاصفة ترابية بدأت من شماله واستمرت حتى جنوبي البلاد.