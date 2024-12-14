طقس العراق...موجة البرودة تستمر وحديث عن "صقيع"

أعلنت العامة للانواء والرصد الزلزالي، عن استمرار تأثيرات موجة البرودة لغاية نهاية الاسبوع الحالي.

وقالت في بيان، "تستمر تأثيرات موجة البرودة لغاية نهاية الاسبوع الحالي، وذروتها ستكون صباحات الاحد والاثنين والثلاثاء".

وتوقعت "ابتداء من هذه وفجر الاحد أن تنخفض درجات بشكل واضح مع توقعات بالانجماد الارضي (الصقيع) في المناطق التي تمتد من شمال شرق مرورا بنينوى نحو مع درجات حرارة صغرى حول الى دون الصفر المئوي في المناطق اعلاه"، مشيرة "تكون اعلى من الصفر المئوي بقليل في بقية المناطق صباحا".