الجسور والساحات والطرق السريعة.. تتبع ازدحامات بغداد الان

وجاءت الازدحامات لمسافات طويلة في بعض الطرق السريعة، فيما جاءت متفرعة ومعقدة في ازقة بعض المناطق المركزية
والتي تتمتع بنشاط تجاري.
وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:
جسر وسريع الدورة
محمد القاسم من نزلة الجسر العنكبوتي الى لغاية معارض النهضة
الشوارع المؤدية من القناة الى محمد القاسم (بور سعيد، مثنى
الشيباني، الربيعي، موسى
بن نصير، صفي الدين الحلي).
محمد القاسم من مجسر الصليخ لغاية شارع
الصناعة
شارع
المشتل وشارع البلديات وصولا للقناة
طريق معسكر الرشيد وكرادة خارج ازدحامات متقطعة
جسر وساحة الطابقين
الطريق من ساحة الطابقين باتجاه الجسر المعلق
كرادة داخل وأبو نؤاس وصولا للجسر المعلق ونفق عمار بن ياسر
شارع
52 وشارع النضال
شارع
الوزارات ومجسر قرطبة حول بانزيخانة الخلاني
المثلث بين ساحة الطيران وفلكة الخلاني ومقبرة الغزالي
شارع
الجمهورية وشارع الشيخ عمر
شارع
الثورة من شارع
الجوادر لغاية مستشفى الكندي
الطريق القادم من شارع
الخيمة لغاية باب المعظم
شارع
الوزيرية وشارع وزارة الصحة وجسر ومجسر ونفق باب المعظم وجميع ازقة مدينة الطب
جسر الصرافية وكورنيش وجسر الاعظمية
الشارع من محطة ماء الكاظمية الى الشيخ معروف
شارع
14 تموز من بدالة الكاظمية الى جسر 14 رمضان
14 تموز من مجسر الشالجية الى العلاوي
العلاوي وشارع يافا وجسر الجمهورية ونفق الزيتون
14 تموز من الزوراء لغاية ساحة الاحتفالات
شارع
المطار وسريع القادسية
شارع
الجواهري ودمشق وساحة النسور
شارع
المنصور والنقابات والبيجية
شارع
قطر الندى وجسر الجادرية
شارع
المصافي
سريع بغداد
الجنوبي من شارع
المطار لغاية تقاطع الدورة