الجسور والساحات والطرق السريعة.. تتبع ازدحامات بغداد الان

وجاءت الازدحامات لمسافات طويلة في بعض الطرق السريعة، فيما جاءت متفرعة ومعقدة في ازقة بعض المناطق والتي تتمتع بنشاط تجاري.وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:جسر وسريع الدورةمحمد القاسم من نزلة الجسر العنكبوتي الى لغاية معارض النهضةالشوارع المؤدية من القناة الى محمد القاسم (بور سعيد، الشيباني، الربيعي، بن نصير، صفي الدين الحلي).محمد القاسم من مجسر الصليخ لغاية الصناعةالمشتل وشارع البلديات وصولا للقناةطريق معسكر الرشيد وكرادة خارج ازدحامات متقطعةجسر وساحة الطابقينالطريق من ساحة الطابقين باتجاه الجسر المعلقكرادة داخل وأبو نؤاس وصولا للجسر المعلق ونفق عمار بن ياسر52 وشارع النضالالوزارات ومجسر قرطبة حول بانزيخانة الخلانيالمثلث بين ساحة الطيران وفلكة الخلاني ومقبرة الغزاليالجمهورية وشارع الشيخ عمرالثورة من الجوادر لغاية مستشفى الكنديالطريق القادم من الخيمة لغاية باب المعظمالوزيرية وشارع وزارة الصحة وجسر ومجسر ونفق باب المعظم وجميع ازقة مدينة الطبجسر الصرافية وكورنيش وجسر الاعظميةالشارع من محطة ماء الكاظمية الى الشيخ معروف14 تموز من بدالة الكاظمية الى جسر 14 رمضان14 تموز من مجسر الشالجية الى العلاويالعلاوي وشارع يافا وجسر الجمهورية ونفق الزيتون14 تموز من الزوراء لغاية ساحة الاحتفالاتالمطار وسريع القادسيةالجواهري ودمشق وساحة النسورالمنصور والنقابات والبيجيةقطر الندى وجسر الجادريةالمصافيالجنوبي من المطار لغاية تقاطع الدورة