5 محافظات "تحت الانجماد".. خلاصة طقس العراق تحت الموجة القطبية

ومن المؤمل ان تبلغ الموجة القطبية ذروتها وتتعمق خلال غد الاثنين وبعد غد الثلاثاء، مسببة حدوث انخفاض كبير على درجات الحرارة العظمى وانخفاضاً حاداً على درجات الحرارة الصغرى لتكون الاجواء شتوية وباردة بامتياز في كافة مدن البلاد.ومن المتوقع ان تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم الاحد في وماحولها من مدن الوسط 15م والانبار 13م والموصل 10م والبصرة 16ماما درجات الحرارة الصغرى تنخفض بشكل حاد ليتشكل الانجماد في المدن الشمالية بالاضافة الى مناطق شمال وغرب لتصل الصغرى في تلك الاماكن الى -2 تحت الصفر.وتظهر بيانات هيئة الانواء الجوية، الى تسجيل 5 محافظات درجات صغرى بين صفر او اقل من الصفر مئوية وهي كل من ودهوك واربيل والسليمانية ونينوى وديالى، فيما تسجل اعلى درجات عظمى 19 و18 مئوية في محافظات ميسان وذي قار والبصرة والمثنى والديوانية.اما بالنسبة لرياح من المتوقع ان يستمر اتجاهها الغربي مع نشاط معتدل لرياح السطحية يثير الغبار الخفيف احيانا في بعض الاماكن.