العدل تطلق خدمة "إذونات التوكيل" الإلكترونية.. ماذا تتضمن؟

نيوز – محليات



أعلنت وزارة العدل، اليوم الاحد، إطلاق خدمة "إذونات التوكيل" في مديرية رعاية القاصرين/ الرصافة، بالتعاون مع مركز البيانات الوطني ودائرة التخطيط العدلي، مبينة ان الخدمة تهدف إلى تسهيل إنجاز المعاملات إلكترونيًا، وتقليل الزخم داخل المديرية.



وبحسب الوزارة، فإن المواطنين يتلقون إشعارات نصية عند جاهزية الإذن، مع إرسالها مباشرة إلى الجهات المعنية لتعزيز الكفاءة وتوفير الوقت.



وتشمل اذونات التوكيل :

1- استلام الراتب

2- تنفيذ اذان

3- مراجعة دوائر

4- اقامة دعوى منع معارضة

5- اقامة دعوى اجر مثل

6- اقامة دعوى تمليك

7- اقامة دعوى تخلية

8- دعوى ازالة الشيوع اذا كان القاصر مدعى عليه

9- اقامة دعوى مطالبة بدين

10- اقامة دعوى فرق بدلين

11- اقامة دعوى اعادة بدل

12- عزل وتوكيل

13- عقد زواج قاصر

14- اقامة دعوى طلاق قاصر

15- اقامة دعوى تفريق قاصر

16- اقامة دعوى ازالة الشيوع اذا كان القاصر مدعى

وبحسب الوزارة، فإن المواطنين يتلقون إشعارات نصية عند جاهزية الإذن، مع إرسالها مباشرة إلى الجهات المعنية لتعزيز الكفاءة وتوفير الوقت.وتشمل اذونات التوكيل :1- استلام الراتب2- تنفيذ اذان3- مراجعة دوائر4- اقامة دعوى منع معارضة5- اقامة دعوى اجر مثل6- اقامة دعوى تمليك7- اقامة دعوى تخلية8- دعوى ازالة الشيوع اذا كان القاصر مدعى عليه9- اقامة دعوى مطالبة بدين10- اقامة دعوى فرق بدلين11- اقامة دعوى اعادة بدل12- عزل وتوكيل13- عقد زواج قاصر14- اقامة دعوى طلاق قاصر15- اقامة دعوى تفريق قاصر16- اقامة دعوى ازالة الشيوع اذا كان القاصر مدعى