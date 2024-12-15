وزير العمل: شملنا نحو 3.6 ملايين طفل بمنحة الرعاية الاجتماعية

وقال الأسدي خلال المؤتمر العلمي للدفاع عن حقوق الطفل ان "حماية الطفل هو مسؤوليتنا ووزارة العمل عملت مع مجلس على تشريع تحمي الطفولة في العراق"، الى ان "قانون حماية الأسرة والطفولة سيعطي غطاءً آمناً للطفل العراقي".ولفت الأسدي الى "شمول 3 ملايين و600 ألف طفل ضمن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم الى 137 ألف يتيم، وكذلك شمول أكثر من مليوني طفل ضمن المنحة الطلابية وشمول أكثر من 177 ألف طفل بخدمات الضمان الصحي في باعتبار الضمان بدأ في العاصمة، كما تم افتتاح 42 وحدة لحماية الطفل لدعم الاطفال نفسيا واجتماعيا"، متابعا، "نحن الآن على استعداد بشروع بتطبيق (كاش بلس) في محافظة المثنى".