عودة 187 نازحا من مخيم في أربيل الى مناطقهم بنينوى

وقالت الوزيرة في بيان ورد لـ نيوز، إنه "استمراراً لتنفيذ البرنامج الحكومي، نعلن (187) نازحاً من مخيم (ديبكة) في محافظة أربيل إلى مناطق سكناهم الأصلية في (مخمور , القيارة , , قراج , تل ريم , شياله , حي القدس وخندق كبير) تابعة لمحافظة نينوى".وأضافت الوزيرة، أن "العودة جاءت بالتعاون مع الإقليم والحكومات المحلية في نينوى"، موجهة بـ"شمول العائدين بالمنح المالية والمساعدات الإغاثية لدعم الاستقرار في مناطق العودة".