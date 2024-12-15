تنويه يخص إصدار الجواز الالكتروني

وذكر بيان للمديرية، ورد لـ نيوز، أنه "تود مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، اعلام المواطنين بما يخص افتتاح منظومة الجواز الالكتروني خارج البلاد ليكون متاحاً للعراقيين المقيمين في الخارج".وأضاف البيان، أنه "يعتبر يوم غد الموافق ٢٠٢٤/١٢/١٦، موعداً لافتتاح منظومتي جواز السفر الالكتروني في مدينتي لوس انجلوس وديترويت في الولايات الامريكية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية".وأكدت المديرية، على "نجاح هذه التجربة التي سهلت المهمة امام المواطنين في الخارج دون ان يتكبدوا عناء السفر وبما يعزز الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية".