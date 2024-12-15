هزة أرضية في العراق

نيوز - محلي

أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاحد، ان هزة ارضية ضربت محافظة الدين.

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، ان "مراصدنا الزلزالية سجلت مساء اليوم هزة أرضية تبعد حوالي 4 كم غرب الزوية في الدين".

وأضافت انه "تم الشعور بالهزة"، داعية المواطنين الى الابتعاد عن الاخبار الكاذبة والاشاعات والالتزام بالوصايا الزلزالية".