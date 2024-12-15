محافظة عراقية تعطل الدوام 3 أيام لهذه الفئة

نيوز – محلي

قررت محافظة نينوى، اليوم الاحد، عن تعطيل الدوام للايزيديين لمدة ثلاثة أيام.

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، ان "محافظة قررت تعطيل الدوام للإيزيديين لأيام (17- 18 - 19) كانون الجاري". وأضافت ان "ذلك جاء بمناسبة عيد الصيام".

