اعتقال متهم بتهريب المنتجات النفطية في البصرة

أعلنت شرطة الطاقة، مساء الأحد، عن اعتقال متهم بتهريب المنتجات النفطية في محافظة .

وقالت في بيان، "بتوجيه ومتابعة من قبل (ظافر نظمي جمال) القت مفارز شرطة الطاقة التاسع في محافظة القبض على متهم بتهريب المنتجات النفطية وضبط عجلته نوع (صهريج) لوجود تلاعب في الاوراق الرسمية الخاصة بالمنتوج النفطي المحمل".

وأضاف البيان "تم إيداعه التوقيف وحجز المضبوطات استناداً للقانون رقم (41) لسنة (2008) الخاص بمكافحة تهريب النفط ومشتقاته".