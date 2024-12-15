هل الهزات الأخيرة في العراق مقلقة.. بيان يحسم الجدل

وقالت في بيان، إن "الهزات الأرضية التي تم تسجيلها في الدين، جنوب الشرقاط والمناطق المجاورة هي نتيجة لوجود عدد من الفوالق السطحية المنتشرة في المنطقة منذ ملايين السنين وحدث تحرير مفاجئ للطاقة المخزونة لأسباب طبيعية تتعلق بالوضع التكتوني للمنطقة والحركة المفاجئة على سطح الفوالق وتحرير الطاقة المخزونة".

وأضاف أن "هذه الطاقة نشأت بسبب قوى طبيعية ناتجة عن الضغط التكتوني لتصادم الطبقتين والايرانية"، الى أن "المنطقة هذه شهدت خلال عام ٢٠٠٩ هزة بقوة ٥.١ درجة كما شهدت خلال عام ٢٠١٧ هزة مماثلة".

ولفت البيان الى أن "حصول هزات أرضية بهذا المقدار تعقبها سلسلة من الهزات ذات المقدار الاقل من الهزة الرئيسية وتسمى الارتدادية"، مضيفا "هذه تستمر لحين صخور القشرة الارضية لحالة الاستقرار ولا يوجد مايدعو للقلق وضرورة الابتعاد عن الشائعات والأخبار غير الدقيقة".