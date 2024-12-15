اندلاع حريق داخل "اكشاك" شرقي بغداد

وقال في حديث لـ نيوز، إن "حادث حريق اندلع داخل عدد من الاكشاك غير النظامية ضمن سوق شعبي في مدينة الصدر"، الى "السيطرة على الحريق".

يشار الى أن ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حرائق غالبيتها تندلع في دور سكنية ومحال ومؤسسات حكومية فضلاً عن مناطق زراعية.