مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي للمسيحيين يومي 25 و26 ديسمبر

وقالت لمجلس الوزراء في بيان ورد لـ نيوز، إن "مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية الخمسين المنعقدة بتأريخ 12/12/2024 تعطيل الدوام لأبناء المكون المسيحي يومي 25-26 من شهر كانون الأول، حصرا في المؤسسات الحكومية كافة تزامنا مع عيد ميلاد (ع)".وأضافت الأمانة، ان "القرار يأتي استنادا الى احكام المادة (2 و3 / أولا / أ) من قانون العطلات الرسمية (12 لسنة 2024) ".