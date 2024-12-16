مدير قسم الفيروسات في المديريَّة هيمداد عبيد قال إنَّ "المديريَّة تُجري بشكلٍ مستمرّ فحص نقص المناعة المكتسب (فيروس الإيدز) على الأجانب القادمين للعمل في الإقليم، وخلال العام الحالي تمَّ تسجيل (40) حالة إصابةٍ في أربيل، منها (22) حالة من الأجانب و(18) حالة من المواطنين في والمحافظات الأخرى.وأضاف عبيد أنَّ "حكومة إقليم أصدرتْ قراراتٍ بشأن المصابين الأجانب، تضمَّنتْ ترحيل من تظهر إصابتهم بالفيروس، ومنعهم من الدخول مجدَّداً، حتى إنْ حصلوا على تأشيرةٍ جديدةٍ أو لديهم تأشيرةٌ طويلة الأمد"، منوِّهاً بأنَّ "مديريَّة الصحَّة تقوم بالاحتفاظ بسجّلاتٍ دقيقةٍ بأعداد المصابين ويتمّ إجراء الفحوصات الدوريَّة ومتابعتهم".وتابع أنَّ "الإقليم يُجري أكثر من (700) فحصٍ شهرياً للوافدين من المواطنين المحليين، وتصدر النتائج خلال أربع ساعات، أمّا بالنسبة للأجانب القادمين للعمل، فإنَّ الوافد يحتاج ليومٍ كاملٍ لإتمام الفحوصات الطبيَّة التي تتضمَّن ثلاث مراحل، من ضمنها نقص المناعة المكتسب، للتأكّد من سلامته ومن ثم تسليم النتائج إلى دائرة الوقاية الصحيَّة".وأوضح عبيد أنَّ "اللجان الصحيَّة تواصل أعمالها بشكلٍ دقيقٍ من خلال عملها الرقابيِّ وتشديد إجراءاتها، لاسيما للعاملين في المطاعم والمقاهي ومراكز التجميل وصالونات الحلاقة وغيرها"، بحسب صحيفة الصباح.