نشرة السومرية.. التوتر السياسي في نينوى واتفاق بغداد واربيل حول ملف استخراج النفط

# الكيان الصهيوني يوسع استيطانه في الجولان المحتل.. يعد القرار انتهاكا للقانون، والسعودية تطالب بموقف حازم# توتر سياسي في نينوى.. المحافظ يرفض تغيير الوحدات الادارية.. واتهامات تطاله بمحاولة منحها لجهات متنفذة# بعد يوم من تسوية الخلافات المالية.. الاعلان عن مبدئي بين واربيل يتعلق بملف استخراج النفط# تفكيك خلية ارهابية في نواحي كركوك، والاطاحة بمطلوبين بعمليات استهدفت محيط