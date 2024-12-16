العتبة الحسينية ترسل اسماء اللبنانيين الراغبين بالعودة الى وزارة الهجرة

وقال رئيس قسم العلاقات العامة في العتبة الحسينية المقدسة عبد الامير طه المطوري إن "العتبة الحسينية المقدسة سجلت أكثر من (6.000) اسم من العوائل اللبنانية الراغبة بالعودة إلى وطنهم وذلك بعد قرار وقف إطلاق النار".وتابع أن "مهمة العتبة الحسينية المقدسة في موضوع التفويج العكسي للبنانيين تنحصر في تسجيل الأسماء والمعلومات (لمن يرغب بالعودة من ذاته) وتنظيمها في قوائم وأرسالها الى وزارة الهجرة والمهجرين العراقية وهي الجهة الوحيدة المعنية بعودة الضيوف إلى بلادهم".