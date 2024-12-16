رئيس الوزراء يعلن عن عطلة رسمية

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان ورد لـ نيوز، ان "رئيس محمد شياع السوداني، وجه على اعتبار عيد صوم الايزديين الذي يصادف أول يوم من شهر كانون الشرقي، ويسبقه ثلاثة أيام من كل عام، رسمية لأبناء المكون الايزيدي".